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21 февраля, источник: Sputnik.by

СК расследует уголовные дела по факту двойной продажи квартир

Фигурантами по делам проходят директора двух коммерческих предприятий, которые подозреваются в завладении деньгами дольщиков путем заключения фиктивных договоров на приобретение одних и тех же квартир в новостройках.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 фев — Sputnik. Директора двух коммерческих предприятий стали фигурантами уголовных дел, которые приняло в производство Следственное управление УСК по городу Минску, сообщили в ведомстве.

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Предпринимателей подозревают в том, что они завладели деньгами дольщиков, заключая фиктивные договора на строительство одних и тех же квартир. Речь, скорее всего, идет о продажах квартир в жилом комплексе «Изумрудный». Не имея возможности получить квартиру желаемой планировки у застройщика, потенциальных дольщиков перенаправляли к подрядчику компании «Копинстрой».

Во всяком случае директор ОДО «Копинстрой» в настоящее время проходит по этому делу в статусе обвиняемого. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 209 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь, рассказали в УСК по Минску. В отношении директора «Копинстроя» применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Потерпевшими по этим делам признаны 8 граждан, которые передали подозреваемым за свои будущие квартиры свыше 770 тысяч белорусских рублей. В правоохранительных органах находится также еще более 15 заявлений, по которым в настоящее время проводится проверка.

УСК по Минску предлагает всем, кто пострадал от действий обвиняемого, сообщить об этом по телефону столичного управления Следственного комитета 8 017 389 54 05.

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