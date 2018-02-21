Советский суд Казани отказался арестовывать сына председателя Вахитовского суда

Источник: ИА Татар-информ

По версии следствия, Мусин был фиктивно трудоустроен в АО «Средне-Волжский Транснефтепродукт» и за несколько лет «работы» получил свыше 2 млн 600 тыс. рублей зарплаты. Уголовное дело было возбуждено 31 января.

Следствие полагает, что каждый месяц Мусин получал около 70 тыс. рублей и при этом на рабочем месте не появлялся. Магнитной картой на пропускном пункте он ни разу не отметился. Такая «трудовая деятельность» продолжалась около трех лет с 2011 по 2014 года.

Допрошенные следователями свидетели подтвердили, что Мусина на рабочем месте не видели, равно как и на проходной. При этом подозреваемый числился как заместитель начальника юридического отдела фирмы.

По словам следователя, после задержания Мусин рассказал, что были причины, по которым он не появлялся на рабочем месте, но при этом он занимался трудовой деятельностью. Такие показания следствие посчитало отговоркой.

Также следователь отметил, что они звонили Мусину и приглашали к себе. Однако он не пришел, а телефон оказался недоступен. При этом к оперативникам поступила информация, что Мусин может скрыться и уничтожить важные документы. Задержали подозреваемого по месту жительства, которое не соответствовало месту его регистрации — в садоводческом товариществе.

«Был звонок, но мало ли кто может позвонить? По закону повестка должна быть. Сказали, что возбуждено дело в отношении какого-то человека и что мне нужно подойти. Адрес какой-то назвали, фамилию, но я не помню уже. У меня есть загранпаспорт. Если бы я хотел скрыться, то уже сделал бы это. А этот дом я только построил и только начал туда переезжать», — заявил сам Мусин.