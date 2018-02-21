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21 февраля, источник: Комсомольская правда

В Волгограде потерялась 42-летняя женщина в синей куртке

Волонтеры поискового отряда «ВолгоСпас — поиск пропавших детей» вновь обращаются к волгоградцам за помощью. Пропала женщина.

К активистам обратились за помощью родственники Елены Пристансковой. Уже две недели они не знают, где она и что с ней.

Как уточнили «КП-Волгоград» волонтеры отряда «ВолгоСпас», 42-летняя женщина ушла из дома, расположенного Тракторозаводском районе Волгограда, еще 4 февраля. И больше никто ее не видел.

Приметы: рост 163−165 сантиметров, среднего телосложения, волосы прямые темно-русого цвета.

Была одета в синюю куртку с серыми вставками, зимние замшевые сапоги, темную вязаную шапку и темно-фиолетовое платье.

Если вам что-либо известно о местонахождении женщины, просьба сообщить либо в полицию, либо координатору поисков. Телефоны волонтеров указаны в листовках.

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