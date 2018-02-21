В Волгограде потерялась 42-летняя женщина в синей куртке
Волонтеры поискового отряда «ВолгоСпас — поиск пропавших детей» вновь обращаются к волгоградцам за помощью. Пропала женщина.
Волонтеры поискового отряда «ВолгоСпас — поиск пропавших детей» вновь обращаются к волгоградцам за помощью. Пропала женщина.
К активистам обратились за помощью родственники Елены Пристансковой. Уже две недели они не знают, где она и что с ней.
Как уточнили «КП-Волгоград» волонтеры отряда «ВолгоСпас», 42-летняя женщина ушла из дома, расположенного Тракторозаводском районе Волгограда, еще 4 февраля. И больше никто ее не видел.
Приметы: рост 163−165 сантиметров, среднего телосложения, волосы прямые
Была одета в синюю куртку с серыми вставками, зимние замшевые сапоги, темную вязаную шапку и
Если вам
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