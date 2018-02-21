В Прикамье подростки угнали школьный автомобиль

В Кочевском районе подростки проникли в здание гаража ООО «Кочеволес», расположенного в поселке Усть-Силайка. Двое ребят угнали ГАЗ-322132, принадлежащего Усть-Силайской школе, сообщили в пресс-службе СУ СКР РФ по Пермскому краю.

Подросткам 14 и 15 лет. Следователям удалось раскрыть преступление. Возбуждено уголовное дело, в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.