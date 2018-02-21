В Прикамье подростки угнали школьный автомобиль
Возбуждено уголовное дело.
Возбуждено уголовное дело.
В Кочевском районе подростки проникли в здание гаража ООО «Кочеволес», расположенного в поселке
Подросткам 14 и 15 лет. Следователям удалось раскрыть преступление. Возбуждено уголовное дело, в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
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