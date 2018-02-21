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21 февраля, источник: Actualitati.md

В гипермаркете на Ботанике обвалилась крыша

Инцидент произошел сегодня, 21 февраля. Речь об одном из супермаркетов Velmart расположенного в столичном секторе Ботаника.

Источник: Actualitati.md

Сведений о пострадавших на данный момент нет. Зона обрушения огорожена.

Доступ в магазин — закрыт.

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