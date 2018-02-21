В гипермаркете на Ботанике обвалилась крыша
Инцидент произошел сегодня, 21 февраля. Речь об одном из супермаркетов Velmart расположенного в столичном секторе Ботаника.
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Инцидент произошел сегодня, 21 февраля. Речь об одном из супермаркетов Velmart расположенного в столичном секторе Ботаника.
Сведений о пострадавших на данный момент нет. Зона обрушения огорожена.
Доступ в магазин — закрыт.
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