В Ростове-на-Дону перевернулся инкассаторский автомобиль
В городских пабликах обсуждают причины аварии, которая произошла в Западном жилом массиве. Очевидцы
В городских пабликах обсуждают причины аварии, которая произошла в Западном жилом массиве. Очевидцы
— Авария на повороте Зорге и Стачки, — написал автор фото. — Перевернулась машина инкассаторов.
Комментарии не заставили себя ждать. Одни стали ругать водителей инкассаторских автомобилей, которые зачастую дерзко и нагло ведут на дорогах, другие радовались, что в городе перевернулась машина с деньгами, а третьи предложили городским властям задуматься об организации движения на этом достаточно сложном перекрестке.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.