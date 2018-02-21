В Ростове-на-Дону перевернулся инкассаторский автомобиль

Комментарии не заставили себя ждать. Одни стали ругать водителей инкассаторских автомобилей, которые зачастую дерзко и нагло ведут на дорогах, другие радовались, что в городе перевернулась машина с деньгами, а третьи предложили городским властям задуматься об организации движения на этом достаточно сложном перекрестке.