При прокладке газопровода в Воронеже обнаружили снаряды и останки времен ВОВ

Рабочие обнаружили снаряды и останки времен Великой Отечественной Войны при монтаже газопровода в Советском районе Воронежа в среду, 21 февраля. Об этом они сообщили в «систему-112». Работы приостановили из-за опасений, что боеприпасы могут взорваться.

Монтаж газопровода проводили на переулке Коновкина, 5а. Снаряды и патроны времен ВОВ, а также человеческие кости обнаружили при земляных работах. О находке было решено сообщить спецслужбам.

На место выехала группа аварийно-спасательной службы и сотрудники полиции. Снаряды будут переданы специалистам.

Информации об останках найденных воинов информации пока нет. РИА «Воронеж» следит за развитием ситуации.