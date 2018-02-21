При прокладке газопровода в Воронеже обнаружили снаряды и останки времен ВОВ
Земляные работы приостановили.
Земляные работы приостановили.
Рабочие обнаружили снаряды и останки времен Великой Отечественной Войны при монтаже газопровода в Советском районе Воронежа в среду, 21 февраля. Об этом они сообщили в «систему-112». Работы приостановили
Монтаж газопровода проводили на переулке Коновкина, 5а. Снаряды и патроны времен ВОВ, а также человеческие кости обнаружили при земляных работах. О находке было решено сообщить спецслужбам.
На место выехала группа
Информации об останках найденных воинов информации пока нет. РИА «Воронеж» следит за развитием ситуации.
На этой неделе в Воронеже это уже вторая находка времен ВОВ. В понедельник, 19 февраля, горожанин обнаружил при уборке своего сарая в центре города минометную мину, пролежавшую в земле более 75 лет. Снаряд передали
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