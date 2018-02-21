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21 февраля, источник: РИА "Воронеж"

При прокладке газопровода в Воронеже обнаружили снаряды и останки времен ВОВ

Земляные работы приостановили.

Рабочие обнаружили снаряды и останки времен Великой Отечественной Войны при монтаже газопровода в Советском районе Воронежа в среду, 21 февраля. Об этом они сообщили в «систему-112». Работы приостановили из-за опасений, что боеприпасы могут взорваться.

Монтаж газопровода проводили на переулке Коновкина, 5а. Снаряды и патроны времен ВОВ, а также человеческие кости обнаружили при земляных работах. О находке было решено сообщить спецслужбам.

На место выехала группа аварийно-спасательной службы и сотрудники полиции. Снаряды будут переданы специалистам.

Информации об останках найденных воинов информации пока нет. РИА «Воронеж» следит за развитием ситуации.

На этой неделе в Воронеже это уже вторая находка времен ВОВ. В понедельник, 19 февраля, горожанин обнаружил при уборке своего сарая в центре города минометную мину, пролежавшую в земле более 75 лет. Снаряд передали аварийно-спасательной службе.

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