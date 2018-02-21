Из-за распространения инфекции в области закрыли две школы на карантин
В Калининградской области приостановили образовательный процесс в двух школах, чтобы ограничить распространении инфекции. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
В Калининградской области приостановили образовательный процесс в двух школах, чтобы ограничить распространении инфекции. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
О распространении какой именно инфекции идет речь, не уточняется.
«С целью ограничения распространения инфекции по состоянию на
Как сообщает надзорное ведомство за неделю — с 12 по 18 февраля в инфекционные стационары было госпитализировано 37 заболевших. 27 из них — дети до 14 лет. В Калининграде госпитализировано 20 человек, в том, числе 13 детей.
Лабораторно подтверждено 4 случая гриппа. У двух человек зафиксирован грипп В, у двух других — свиной грипп, А (H1N1/09).
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