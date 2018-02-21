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21 февраля, источник: Новый Калининград

Из-за распространения инфекции в области закрыли две школы на карантин

В Калининградской области приостановили образовательный процесс в двух школах, чтобы ограничить распространении инфекции. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Источник: Новый Калининград

О распространении какой именно инфекции идет речь, не уточняется.

«С целью ограничения распространения инфекции по состоянию на 19.02.2018 временно приостановлен учебный процесс в 2-х школах (№ 7 г. Черняховска и СОШ г. Озерска), в 9 классах и 4-х группах детских садов», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщает надзорное ведомство за неделю — с 12 по 18 февраля в инфекционные стационары было госпитализировано 37 заболевших. 27 из них — дети до 14 лет. В Калининграде госпитализировано 20 человек, в том, числе 13 детей.

Лабораторно подтверждено 4 случая гриппа. У двух человек зафиксирован грипп В, у двух других — свиной грипп, А (H1N1/09).

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