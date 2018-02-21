Названа причина отравления детей в трех школах Екатеринбурга

Напомним, в начале февраля в школах № 64, 74 и 140 с синдромом острой кишечной инфекции к врачам обратились соответственно 28, 17 и 9 учеников. Настораживал тот факт, что все три учреждения обслуживал один комбинат питания — ЕМУП «Золушка». Примерно в это же время СК провел в офисе предприятия обыски. Против бухгалтера «Золушки» возбудили дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Михаил Шехерев, директор одного из предприятий, поставляющих завтраки и обеды в три десятка уральских школ, считает: комбинаты питания зачастую напрасно обвиняют в распространении кишечных инфекций.

— Один СанПиН — это 300 страниц, так что найти какое-нибудь нарушение легко, хотя оно не обязательно станет причиной распространения заболевания. Да, злоупотребления случаются, но и с ними можно бороться: например, в наших столовых установлены камеры видеонаблюдения, — говорит Михаил Шехерев.

Читайте также Следователи проверят школы Екатеринбурга из-за массовых отравлений

Еще несколько лет назад, комментируя любую конфликтную ситуацию, связанную с организацией питания в школах, эксперты сетовали на несовершенство системы закупок, позволяющую недобросовестным поставщикам выигрывать аукционы. С тех пор многое изменилось к лучшему. Поэтому сейчас о закупках упоминают скорее тогда, когда хотят возложить ответственность за поставку некачественных продуктов и на заказчика.

— У школьного питания есть жесткие нормативы, которые нужно выполнять, в том числе и во время закупок. Заказчик обязан контролировать исполнение заказа, четко прописать конкурсную документацию, указав, что намерен ежедневно осуществлять входной контроль питания. Так что, если дети отравились некачественной пищей, виноват не закон, а обычная халатность, — уверен Дмитрий Шалабодов, руководитель Свердловского УФАС.

Слова главы ведомства подтверждает директор екатеринбургской гимназии № 35 Елена Никандрова. По ее словам, в 35-й школе качество поставляемых блюд контролируется сразу на нескольких уровнях.

— Ежедневно пищу проверяет бракеражная комиссия, состоящая из медработников и заведующей по организации питания. Кроме того, процесс контролируют родители и педагоги, — говорит директор.

В последние годы в гимназии не было ни одного случая массового заболевания кишечными инфекциями, при том что в школе питаются свыше 95 процентов учащихся. Елена Никандрова поделилась ноу-хау: перед столовой установили автоматы с дезинфицирующим раствором для рук. Детям интересно ими пользоваться, поэтому они реже «забывают» о гигиене.

К слову, поставщики считают водопроводную воду чуть ли не главным источником кишечных болезней. По словам Михаила Шехерева, доказать вину «Водоканала» в этом случае не берется даже Роспотребнадзор, поскольку снабжающая компания отвечает только за качество воды в сетях вне школы и в любой конфликтной ситуации стремится доказать, что причиной заражения стали старые коммуникации внутри учебного заведения.

В пресс-службе «Водоканала» «РГ» пояснили: на выходе с фильтровальных станций водопроводная вода проверяется на наличие норовируса, ротавируса и гепатита Б. Положительных проб не было.

Читайте также В Екатеринбурге из-за массового отравления на карантин закрыли школу

— Если возникают сомнения в качестве воды, собственник или арендатор здания должен обратиться в «Водоканал». Наши специалисты берут пробы в магистральном водопроводе, в подвале здания и в помещении. Так становится понятно, где находится источник загрязнения. После этого участок промывают. Школа сама отвечает за состояние своих водопроводных сетей, и проверять их по собственной инициативе «Водоканал» не может, — рассказал «РГ» представитель муниципального предприятия.

Справка «РГ».