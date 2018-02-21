Четыре человека погибли в ДТП на юге Узбекистана
Водитель Лачетти не справился с управлением и упал в канаву, он доставлен в больницу, пассажиры скончались на месте.
Водитель Лачетти не справился с управлением и упал в канаву, он доставлен в больницу, пассажиры скончались на месте.
ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Четыре человека погибли в ДТП на автодороге М-41 «Бишкек-Душанбе-Термез» в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана.
Во вторник в Жаркурганском районе Сурхандарьинской области утром водитель Chevrolet Lacetti на 1553 километре автодороги М-41 «Бишкек-Душанбе-Термез» не справился с управлением и упал в канаву.
«В результате ДТП водитель автомобиля с увечьями был доставлен в больницу, а четыре пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия», — сообщает в среду
В настоящее время проводится следственные действия по выяснению причин ДТП.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.