Четыре человека погибли в ДТП на юге Узбекистана

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Четыре человека погибли в ДТП на автодороге М-41 «Бишкек-Душанбе-Термез» в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана.

Во вторник в Жаркурганском районе Сурхандарьинской области утром водитель Chevrolet Lacetti на 1553 километре автодороги М-41 «Бишкек-Душанбе-Термез» не справился с управлением и упал в канаву.

«В результате ДТП водитель автомобиля с увечьями был доставлен в больницу, а четыре пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия», — сообщает в среду пресс-служба МВД республики.