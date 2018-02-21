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21 февраля, источник: Комсомольская правда

В Кишиневе полицейская машина столкнулась со «скорой» лоб в лоб

При этом, у обоих служебных автомобилей были включены «мигалки».

Источник: Комсомольская правда

Курьезный случай произошел в столичном секторе Рышкановка на улице Албишоара: полицейская машина лоб в лоб столкнулась со «скорой». В момент аварии «мигалки» на обеих машинах были включены, сообщает unimedia.info.

Кто именно виноват в этой ситуации пока неизвестно. Сейчас проводится расследование. Виновному в столкновении придется заплатить штраф в размере 1500 леев, также он получит 6 штрафных пунктов.

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