В Кишиневе полицейская машина столкнулась со «скорой» лоб в лоб
При этом, у обоих служебных автомобилей были включены «мигалки».
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При этом, у обоих служебных автомобилей были включены «мигалки».
Курьезный случай произошел в столичном секторе Рышкановка на улице Албишоара: полицейская машина лоб в лоб столкнулась со «скорой». В момент аварии «мигалки» на обеих машинах были включены, сообщает unimedia.info.
Кто именно виноват в этой ситуации пока неизвестно. Сейчас проводится расследование. Виновному в столкновении придется заплатить штраф в размере 1500 леев, также он получит 6 штрафных пунктов.
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