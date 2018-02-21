В Кишиневе полицейская машина столкнулась со «скорой» лоб в лоб

Курьезный случай произошел в столичном секторе Рышкановка на улице Албишоара: полицейская машина лоб в лоб столкнулась со «скорой». В момент аварии «мигалки» на обеих машинах были включены, сообщает unimedia.info.

Кто именно виноват в этой ситуации пока неизвестно. Сейчас проводится расследование. Виновному в столкновении придется заплатить штраф в размере 1500 леев, также он получит 6 штрафных пунктов.