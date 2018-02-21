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21 февраля, источник: Tengrinews

Пьяные работники алматинской автомойки пытались угнать Mercedes в Шымкент

На трассе Алматы — Бишкек полицейские остановили автомобиль Mercedes, который двигался без госномеров, передает patrul.kz.

Автомобиль без ГРНЗ двигался по трассе в сторону Шымкента. Сотрудники полиции остановили автомашину напротив экопоста «Аян». Стражи порядка потребовали у водителя документы, однако их у мужчины не было. На вопрос, где передние и задние госномера, водитель отвечал, что их нет.

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«Сотрудник полиции стал проверять авто по Vin-коду по базе данных. Тут-то и выяснилось, что машина находится в угоне. Как оказалось, владелец “немца” пригнал машину на автомойку в Турксибском районе и оставил ее там на ночь. Вернувшись утром за авто, мужчина не обнаружил его и подал заявление в полицию», — отмечает издание.

Также стало известно, что водитель и женщина, которые работали вместе на автомойке, решили «покататься по городу». Тогда им и приглянулся Mercedes. Весь следующий день машина находилась у угонщиков. Вечером злоумышленники решили уехать на угнанном авто в Шымкент. Все это водитель угнанного автомобиля отрицал. Он уверял, что машина принадлежит его другу, а госномера друг якобы оставил себе.

«Во время диалога полицейские почувствовали от водителя запах алкоголя, поэтому доставили нарушителя в наркоцентр для прохождения медосвидетельствования. Проверив мужчину, врач-нарколог выявил легкую степень опьянения», — отмечает издание.

Заполнив протоколы по выявленным нарушениям, стражи порядка поставили угнанное авто на штрафстоянку. Водителя и его спутницу полицейские доставили в Наурызбайский РОВД. Далее дело отправят в соответствующие органы для дальнейшего разбирательства.

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