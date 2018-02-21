Пьяные работники алматинской автомойки пытались угнать Mercedes в Шымкент
На трассе Алматы — Бишкек полицейские остановили автомобиль Mercedes, который двигался без госномеров, передает patrul.kz.
На трассе Алматы — Бишкек полицейские остановили автомобиль Mercedes, который двигался без госномеров, передает patrul.kz.
Автомобиль без ГРНЗ двигался по трассе в сторону Шымкента. Сотрудники полиции остановили автомашину напротив экопоста «Аян». Стражи порядка потребовали у водителя документы, однако их у мужчины не было. На вопрос, где передние и задние госномера, водитель отвечал, что их нет.
«Сотрудник полиции стал проверять авто по
Также стало известно, что водитель и женщина, которые работали вместе на автомойке, решили «покататься по городу». Тогда им и приглянулся Mercedes. Весь следующий день машина находилась у угонщиков. Вечером злоумышленники решили уехать на угнанном авто в Шымкент. Все это водитель угнанного автомобиля отрицал. Он уверял, что машина принадлежит его другу, а госномера друг якобы оставил себе.
«Во время диалога полицейские почувствовали от водителя запах алкоголя, поэтому доставили нарушителя в наркоцентр для прохождения медосвидетельствования. Проверив мужчину,
Заполнив протоколы по выявленным нарушениям, стражи порядка поставили угнанное авто на штрафстоянку. Водителя и его спутницу полицейские доставили в Наурызбайский РОВД. Далее дело отправят в соответствующие органы для дальнейшего разбирательства.
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