Пьяный пассажир устроил переполох в маршрутке Минск-Солигорск

Источник: Комсомольская правда

Инцидент произошел около 12 часов дня на слуцкой трассе рядом с деревней Гацук. Пассажирка маршрутки позвонила в милицию и сообщила, что мужчина, скорее всего пьяный, внезапно встал со своего места, направился к водителю и навис над ним с ножом в руке. До этого мужчина спокойно сидел на месте и не привлекал к себе внимания.

Экипаж ГАИ, направленный навстречу маршрутке, через десять минут вывел пассажира и изъял у него раскладной нож.

Задержанный 53-летний житель Солигорского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения предположил, что водитель «со своим подельником обсуждает план ограбления пассажиров». Чтобы предотвратить «преступление», он достал нож, подошел к водителю и попытался сказать ему, чтобы тот не останавливался и ехал прямо в милицию, рассказали в УВД Миноблисполкома.