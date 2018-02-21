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21 февраля, источник: Комсомольская правда

Пьяный пассажир устроил переполох в маршрутке Минск-Солигорск

Он навис над водителем с ножом.

Источник: Комсомольская правда

Инцидент произошел около 12 часов дня на слуцкой трассе рядом с деревней Гацук. Пассажирка маршрутки позвонила в милицию и сообщила, что мужчина, скорее всего пьяный, внезапно встал со своего места, направился к водителю и навис над ним с ножом в руке. До этого мужчина спокойно сидел на месте и не привлекал к себе внимания.

Экипаж ГАИ, направленный навстречу маршрутке, через десять минут вывел пассажира и изъял у него раскладной нож.

Задержанный 53-летний житель Солигорского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения предположил, что водитель «со своим подельником обсуждает план ограбления пассажиров». Чтобы предотвратить «преступление», он достал нож, подошел к водителю и попытался сказать ему, чтобы тот не останавливался и ехал прямо в милицию, рассказали в УВД Миноблисполкома.

В отношении пассажира составлен административный протокол по части 3 статьи 17.3 КоАП Беларуси. Материал направлен для дачи правовой оценки в Слуцкий РОСК, а сам задержанный несколько дней проведет в ИВС.

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