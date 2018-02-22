Ночью в Казани «Шкода» снесла столб
(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Ночью в Казани «Шкода» снесла столб.
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(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Ночью в Казани «Шкода» снесла столб.
Фотографиями с места ДТП делятся в социальных сетях очевидцы. На них видно, что от удара передняя часть автомобиля сильно деформировалась: смяты капот, передний бампер и решетка радиатора. Не исключено, что теперь автовладельцу предстоит дорогостоящий ремонт.
Информация о том, что стало причиной аварии и количество пострадавших уточняется.
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