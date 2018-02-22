Ночью в Казани «Шкода» снесла столб

Фотографиями с места ДТП делятся в социальных сетях очевидцы. На них видно, что от удара передняя часть автомобиля сильно деформировалась: смяты капот, передний бампер и решетка радиатора. Не исключено, что теперь автовладельцу предстоит дорогостоящий ремонт.