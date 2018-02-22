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22 февраля, источник: ГТРК "Дон-ТР"

Жителя донской столицы подозревают в торговле наркотиками

В Ростове-на-Дону полицейские задержали подозреваемого в торговле запрещенными веществами.

Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, во время досмотра у 44-летнего ростовчанина нашли и изъяли сверток с «синтетикой».

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

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