Жителя донской столицы подозревают в торговле наркотиками

В Ростове-на-Дону полицейские задержали подозреваемого в торговле запрещенными веществами.
Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, во время досмотра у 44-летнего ростовчанина нашли и изъяли сверток с «синтетикой».
Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».
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