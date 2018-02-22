Пенсионерка погибла на пожаре в Сосновском районе Нижегородской области 21 февраля

Согласно информации, сообщение о пожаре в личном жилом доме в деревне Рылково поступило в МЧС в 13:55. Прибывшие пожарные обнаружили в доме тело погибшей 63-летней женщины. Пожар был ликвидирован на общей площади восемь кв. метров. В результате пожара обгорело домашнее имущество.