В Воронеже «Нексия» врезалась в маршрутку: водителя госпитализировали

В среду, 21 февраля, в Воронеже произошло ДТП с маршрутным автобусом. Ближе к десяти вечера у дома № 177 по улице 9 Января «Дэу Нексия», которая двигалась в сторону улицы Машиностроителей, врезалась в «ПАЗик». Иномарка врезалась в него сзади.

— Водитель не выдержал безопасной дистанции, — сообщили в пресс-службе ОБДПС УГИБДД по Воронежу.