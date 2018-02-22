В Воронеже «Нексия» врезалась в маршрутку: водителя госпитализировали
ДТП произошло на улице 9 Января.
ДТП произошло на улице 9 Января.
В среду, 21 февраля, в Воронеже произошло ДТП с маршрутным автобусом. Ближе к десяти вечера у дома № 177 по улице 9 Января «Дэу Нексия», которая двигалась в сторону улицы Машиностроителей, врезалась в «ПАЗик». Иномарка врезалась в него сзади.
— Водитель не выдержал безопасной дистанции, — сообщили в
В результате 39-летнему мужчине, который управлял легковым автомобилем, потребовалась помощь врачей. На место прибыла скорая помощь. Пострадавшего доставили в БСМП, где медики диагностировали у него ушиб головного мозга. Больше в этой аварии, к счастью, никто не пострадал.
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