Житель Чайковского ответит перед судом за ограбление ребенка
24 ноября прошлого года в Чайковском на детской площадке 27-летний мужчина напал на девятилетнюю девочку, повалил ее на землю и потребовал отдать ему телефон.
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24 ноября прошлого года в Чайковском на детской площадке 27-летний мужчина напал на девятилетнюю девочку, повалил ее на землю и потребовал отдать ему телефон.
С украденным он скрылся, но вскоре был задержан и заключен под стражу. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
Сейчас материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.
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