Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Герой сериала «Улица» повторил судьбу погибшего актера
Умению сворачивать язык в трубочку нашли новое объяснение
Как праздновали 23 Февраля в СССР
В Кремле назвали "единственное, что может помочь Крушельницкому"
Дженнифер Лоуренс в открытом платье спровоцировала споры в Сети
«Ты показываешь задницу, потому что это модно»Голые груди, горящие тачки и феминизм: что такое женский рэп.
Концентрация мельдония в крови Крушельницкого удивила ОКР
Мельдоний спортсмену РФ подкинули спецслужбы-Созин
ОИ: Крушельницкий сказал, откуда взялся мельдоний в его крови
Заподозренный в допинге россиянин покинул ОИ-2018
Россиянка установила мировой рекорд на Олимпиаде
Как Россия громила Норвегию (видео)
Дарю, что хочу: можно ли сэкономить на подарках в праздники
В чем пойти на свидание, чтобы его не напугать
Ученые раскрыли секрет супердолгожителей
Врач рассказала, как не навредить себе в пост
10 признаков того, что вам пора делать ремонт
Ванна или душевая кабина: все за и против
Фоторепортажи
12«Придорожная Америка»
9В Индонезии проснулся вулкан Синабунг
12:13 (мск), источник: Кубань 24

В Краснодаре уличная гадалка украла у мужчины 70 тыс. рублей

Злоумышленницу задержали сотрудники ППС на улице Постовой.

В полицию обратился 36-летний местный житель и сообщил, что стал жертвой уличного грабежа. Правоохранители установили, что на улице Захарова к мужчине подошла неизвестная женщина и под предлогом гадания украла у него из кармана кошелек, в котором было 70 тыс. рублей. Мужчина выхватил из рук женщины кошелек, но денег в нем уже не было. После этого гадалка скрылась, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-группе УМВД России по Краснодару.

Возбудили уголовное дело о грабеже. Злоумышленницу задержали. Ею оказалась 38-летняя уроженка Республики Адыгея. Она отрицает свою причастность к преступлению, но во время очной ставки пострадавший опознал ее. Известно, что раньше женщину уже привлекали к уголовное ответственности за грабеж и мошенничество. Ей грозит до четырех лет лишения свободы.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Магнитные бури: экономист Александр Полиди о продаже акций «Магнита»
Фоторепортаж: Финал кубка России по баскетболу в Краснодаре
У российских керлингистов отобрали медаль Олимпиады-2018
Госдума изменила правила выдачи выигрышей в лотереях
Богатейший человек мира заработал миллиард долларов за день
Россиянам напомнят о долгах после каждой покупки
Ученые объяснили происхождение найденной в океане «тряпки»
Самый длинный морской мост в мире построили в Китае
Новейшие Су-57 в Сирии сняли на видео
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
Удивит ли Пихлер еще раз? Чего ждать от эстафет Две заключительные гонки на олимпийском биатлонном турнире пройдут без россиян
Авто
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса Из-за нового приказа главы МВД владельцы цистерн не могут оформить разрешения на перевозку опасных грузов, в число которых входят бензины и дизтопливо
Hi-Tech
Пользователей торрентов предупредили об угрозе В двух версиях популярного торрент-клиента обнаружена критическая уязвимость
Кино
Бортко предложил «подловатому» Серебрякову не работать в России Режиссер прокомментировал слова Алексея Серебрякова о том, что в России «национальной идеей являются сила, наглость и хамство»
Недвижимость
СМИ: Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок
Как выглядит реновация в других странах
Плавучие отели появятся в Петербурге в мае
Замглавы Минстроя назвал самую резонансную стройку РФ
Леди
Агилера, Гагарина и другие звезды, которые скинули больше 30 кг Эти красотки стали путеводными звездами для фанатов, которые мечтают похудеть. Рассказываем, как они это сделали и как изменилась их жизнь.
Дети
Шесть звезд, которые рожали в обычных роддомах Не обращая внимания на удивленные взгляды коллег по шоу-бизнесу, они едут рожать в государственные роддома
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь