В Краснодаре уличная гадалка украла у мужчины 70 тыс. рублей

В полицию обратился 36-летний местный житель и сообщил, что стал жертвой уличного грабежа. Правоохранители установили, что на улице Захарова к мужчине подошла неизвестная женщина и под предлогом гадания украла у него из кармана кошелек, в котором было 70 тыс. рублей. Мужчина выхватил из рук женщины кошелек, но денег в нем уже не было. После этого гадалка скрылась, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-группе УМВД России по Краснодару.