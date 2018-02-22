В Краснодаре уличная гадалка украла у мужчины 70 тыс. рублей
Злоумышленницу задержали сотрудники ППС на улице Постовой.
Злоумышленницу задержали сотрудники ППС на улице Постовой.
В полицию обратился 36-летний местный житель и сообщил, что стал жертвой уличного грабежа. Правоохранители установили, что на улице Захарова к мужчине подошла неизвестная женщина и под предлогом гадания украла у него из кармана кошелек, в котором было 70 тыс. рублей. Мужчина выхватил из рук женщины кошелек, но денег в нем уже не было. После этого гадалка скрылась, сообщили
Возбудили уголовное дело о грабеже. Злоумышленницу задержали. Ею оказалась 38-летняя уроженка Республики Адыгея. Она отрицает свою причастность к преступлению, но во время очной ставки пострадавший опознал ее. Известно, что раньше женщину уже привлекали к уголовное ответственности за грабеж и мошенничество. Ей грозит до четырех лет лишения свободы.
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