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11:50 (мск), источник: Zakon.kz

Молодая мама с двумя детьми пропала в Актюбинской области

Актюбинские полицейские разыскивают без вести пропавших жителей области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

Источник: Zakon.kz

Байганинский отдел полиции разыскивает без вести пропавшую Жумашову Женисгул Комекбаевну, 09.05.1991 г.р., жительницу села Каражар Байганинского района, которая ушла из дома в неизвестном направлении с двумя несовершеннолетними детьми: Жарылгап Жасканат Галымжанович, 17.09.2010 г. р. и Жарылгап Жулдыз Галымжановна, 04.01.2012 г. р.

«Лиц, знающих о местонахождении без вести пропавших либо располагающих иными сведениями, просим сообщить по телефонам: 102, 8 (71345) 22−1−74, 22−1−83, сот.тел. 87021773179, по адресу: Актюбинская область, Байганинский район, село Караукелди, ул. Конаева № 38 (Байганинский районный отдел полиции), либо по телефонам 936−225, 936−232, 8/776/5466666», — обратились в полиции.

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