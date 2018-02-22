Молодая мама с двумя детьми пропала в Актюбинской области

Байганинский отдел полиции разыскивает без вести пропавшую Жумашову Женисгул Комекбаевну, 09.05.1991 г. р., жительницу села Каражар Байганинского района, которая ушла из дома в неизвестном направлении с двумя несовершеннолетними детьми: Жарылгап Жасканат Галымжанович, 17.09.2010 г. р. и Жарылгап Жулдыз Галымжановна, 04.01.2012 г. р.