Молодая мама с двумя детьми пропала в Актюбинской области
Актюбинские полицейские разыскивают без вести пропавших жителей области, передает Zakon.kz со ссылкой на
Актюбинские полицейские разыскивают без вести пропавших жителей области, передает Zakon.kz со ссылкой на
Байганинский отдел полиции разыскивает без вести пропавшую Жумашову Женисгул Комекбаевну,
«Лиц, знающих о местонахождении без вести пропавших либо располагающих иными сведениями, просим сообщить по телефонам: 102, 8 (71345) 22−1−74, 22−1−83, сот.тел. 87021773179, по адресу: Актюбинская область, Байганинский район, село Караукелди, ул. Конаева № 38 (Байганинский районный отдел полиции), либо по телефонам 936−225, 936−232, 8/776/5466666», — обратились в полиции.
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