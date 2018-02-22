Следственный комитет начал проверку по факту гибели в огне трех жителей Черепаново
Трагедия, напомним, произошла накануне вечером.
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Трагедия, напомним, произошла накануне вечером.
В частном доме компания из троих мужчин и женщины употребляла спиртное. Когда начался пожар, все они спали.
По предварительным данным, один из собутыльников проснулся, когда на него повалились горящие доски и сумел выбраться из дома. Следователи сейчас осматривают место происшествия.
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