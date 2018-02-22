Следственный комитет начал проверку по факту гибели в огне трех жителей Черепаново

В частном доме компания из троих мужчин и женщины употребляла спиртное. Когда начался пожар, все они спали.

По предварительным данным, один из собутыльников проснулся, когда на него повалились горящие доски и сумел выбраться из дома. Следователи сейчас осматривают место происшествия.