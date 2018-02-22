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12:02 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе из горящей девятиэтажки эвакуировали детей и взрослых

УФА, 22 фев 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе 22 февраля в 09.08 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в трехкомнатной квартире в жилом девятиэтажном доме по улице Уфимское шоссе.

Когда огнеборцы прибыли на место, то установили, что горит балкон квартиры на пятом этаже.

«Одновременно с тушением звенья газодымозащитной службы из зоны опасных факторов пожара эвакуировали 13 жильцов, среди которых трое детей. Пострадавших нет», — сообщила сотрудник «22 отряда ФПС по РБ» Елена Артемова.

Во время загрузки произошла ошибка.

От МЧС в тушении пожара участвовали шесть единиц техники и более 18 человек личного состава. Возгорание удалось локализовать в 09.35. Причина пожара пока неизвестна.

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