В Уфе из горящей девятиэтажки эвакуировали детей и взрослых

Когда огнеборцы прибыли на место, то установили, что горит балкон квартиры на пятом этаже.

«Одновременно с тушением звенья газодымозащитной службы из зоны опасных факторов пожара эвакуировали 13 жильцов, среди которых трое детей. Пострадавших нет», — сообщила сотрудник «22 отряда ФПС по РБ» Елена Артемова.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-48558367&id=456240667&hash=5204cc3f85bcc692&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.