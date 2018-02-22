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12:27 (мск), источник: Комсомольская правда

Очередного калининградца поймали на организации «резиновой квартиры»

В Калининградской области продолжается борьба с фиктивной постановкой на учет иностранных граждан. На этот раз на организации «резиновой квартиры» попался 31-летний житель областного центра.

Источник: Комсомольская правда

Мужчина, явно не бесплатно, зарегистрировал в своей квартире на улице Ясной шестерых граждан одной из среднеазиатских республик.

— Сотрудники полиции выяснили, что гости региона с калининградцем не знакомы, и в его квартире никогда не появлялись, — заявили в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении гостеприимного калининградца возбудили уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ».

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