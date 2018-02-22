Очередного калининградца поймали на организации «резиновой квартиры»

Источник: Комсомольская правда

Мужчина, явно не бесплатно, зарегистрировал в своей квартире на улице Ясной шестерых граждан одной из среднеазиатских республик.

— Сотрудники полиции выяснили, что гости региона с калининградцем не знакомы, и в его квартире никогда не появлялись, — заявили в пресс-службе регионального управления МВД.