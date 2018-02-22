Очередного калининградца поймали на организации «резиновой квартиры»
В Калининградской области продолжается борьба с фиктивной постановкой на учет иностранных граждан. На этот раз на организации «резиновой квартиры» попался 31-летний житель областного центра.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.