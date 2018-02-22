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12:06 (мск), источник: Uralpress.ru

Автоледи из Челябинска, сбившую женщину с коляской, отдали под суд

Автоледи из Челябинска, сбившую женщину с коляской, отдали под суд. На имущество обвиняемой — автомобиль «Ленд Ровер Ренжровер» наложен арест.

Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летней местной жительницы.

По версии следствия обвиняемая 10 октября 2017 года, управляя автомобилем «Ленд Ровер Ренжровер» совершила наезд на детскую коляску.

«Проезжую часть на разрешающий сигнал светофора пересекала пешеход, которая вела за руку 10-летнего сына и впереди себя катила коляску с ребенком. После пересечения пешеходами линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений, для них произошла смена сигналов светофоров на запрещающий, при этом водители попутных автомобилей, стоявших на соседних полосах перед перекрестком, не начинали движение, давая возможность пешеходам закончить переход», — сообщили в прокуратуре региона.

Обвиняемая не уступила дорогу пешеходам, не закончившим переход проезжей части и наехала на женщину и детскую коляску. В результате ДТП малолетнему ребенку причинена тупая травма головы, квалифицированная как тяжкий вред здоровью.

В рамках расследования уголовного дела потерпевшей заявлен гражданский иск о возмещении морального вреда на сумму 1 миллион рублей.

На имущество обвиняемой — автомобиль «Ленд Ровер Ренжровер» наложен арест.

Уголовное дело направлен в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

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