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12:11 (мск), источник: Комсомольская правда

В Прикамье задержана банда, организовавшая подпольный синдикат

Изъято 24 тысяч литров поддельного алкоголя.

В Губахинском районе мужчина 1976 года рождения организовал производство контрафактной немаркированной алкогольной продукции. К незаконной деятельности он привлек трех своих знакомых. Поддельный алкоголь продавался во всех крупных городах краевого центра, а также в других регионах.

Места незаконного производства и хранения продукции маскировались под автосервисы и гаражи. Все участники преступной группы тщательно соблюдали меры конспирации.

В ходе обысков полицейскими изъято свыше 24 тыс. литров спиртосодержащей продукции, а также производственное оборудование, ленты акцизных марок, поддельные штампы, этикетки и пробки-дозаторы.

В настоящее время три уголовных дела переданы в суд. Перед судом предстанут производители алкоголя, а также двое обвиняемых в приобретении, хранении и перевозку в целях сбыта, сообщает пресс-служба краевой полиции.

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