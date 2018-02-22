В Прикамье задержана банда, организовавшая подпольный синдикат

В Губахинском районе мужчина 1976 года рождения организовал производство контрафактной немаркированной алкогольной продукции. К незаконной деятельности он привлек трех своих знакомых. Поддельный алкоголь продавался во всех крупных городах краевого центра, а также в других регионах.

Места незаконного производства и хранения продукции маскировались под автосервисы и гаражи. Все участники преступной группы тщательно соблюдали меры конспирации.

В ходе обысков полицейскими изъято свыше 24 тыс. литров спиртосодержащей продукции, а также производственное оборудование, ленты акцизных марок, поддельные штампы, этикетки и пробки-дозаторы.