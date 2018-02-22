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11:44 (мск), источник: АиФ Омск

Женщине, пострадавшей при пожаре в Седельниково, сделали две пересадки кожи

Ей осталось пересадить ещё 4% пострадавшей кожи.

Сегодня, 22 февраля, появилась информация о состоянии здоровья женщины, которая пострадала при пожаре в посёлке Седельниково Омской области. Омичка перенесла две операции пересадки кожи. Об этом пишет «НГС. Омск».

В настоящее время женщина находится в Омском ожоговом центре. Ей уже пересадили на руках и спине. Там были глубокие ожоги. По словам врачей, женщине осталось пересадить около 4% пострадавшей кожи. Сейчас она находится в реанимации. Но медики обещают через две недели перевести её в другое отделение.

«Отец сейчас держится. Уже начал искать новый дом — жить-то дальше надо. Губернатор обещал помочь, хотя пока что-то тихо», — рассказала дочь пострадавшей женщины.

Напомним, 22 января 2018 года в посёлке Седельниково Омской области при пожаре погибли пятеро детей, их мать получила тяжёлые травмы.

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