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11:42 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области пьяный лихач врезался в киноафишу и повис на ней

Информация появилась в социальной сети.

Сегодня утром жители Тары увидели необычное ДТП. Вместо конструкции киноафиши местного КДЦ «Север» в воздухе повис белый автомобиль.

По предварительным данным, водитель иномарки был сильно пьян и не соображал, что делает. Он несся по дороге на огромной скорости, не справился с управлением и влетел в стенд.

Фотографии аварии появились в группе ВКонтакте. Воздушное авто удивило пользователей соцсети.

«Молодец, начал с рекламой бороться», «Виртуоз», — шутливо отозвались в комментариях группы.

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