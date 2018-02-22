В Омской области пьяный лихач врезался в киноафишу и повис на ней
Информация появилась в социальной сети.
Информация появилась в социальной сети.
Сегодня утром жители Тары увидели необычное ДТП. Вместо конструкции киноафиши местного КДЦ «Север» в воздухе повис белый автомобиль.
По предварительным данным, водитель иномарки был сильно пьян и не соображал, что делает. Он несся по дороге на огромной скорости, не справился с управлением и влетел в стенд.
Фотографии аварии появились в группе ВКонтакте. Воздушное авто удивило пользователей соцсети.
«Молодец, начал с рекламой бороться», «Виртуоз», — шутливо отозвались в комментариях группы.
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