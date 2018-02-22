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11:49 (мск), источник: Комсомольская правда

Разыскивают свидетелей смертельного падения сноубордиста в горах Сочи

13 февраля сноубордист Алексей Матвеев отдыхал в горах Сочи. Он катался на трассе, упал и сильно ударился головой. Медики несколько дней пытались спасти Алексея, но безрезультатно. .

Вечером 21 февраля стало известно, что он скончался.

— Трагически оборвалась жизнь этого прекрасного и доброго человека, который и мухи не обидит, — написали его друзья в социальных сетях.

Однако товарищи погибшего не верят, что он мог упасть сам. По их словам, Алексей опытный сноубордист и всегда катался предельно аккуратно. Кроме того, в месте, где он якобы ударился головой, упасть самому и получить такую травму достаточно сложно, так как трасса совсем гладкая. Тем более сноубордист катался в защитном шлеме.

Сейчас друзья собирают деньги на транспортировку тела в родной город погибшего — Чебоксары. Они разыскивают свидетелей трагедии, чтобы выяснить точные причины падения.

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