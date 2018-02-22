Разыскивают свидетелей смертельного падения сноубордиста в горах Сочи

— Трагически оборвалась жизнь этого прекрасного и доброго человека, который и мухи не обидит, — написали его друзья в социальных сетях.

Однако товарищи погибшего не верят, что он мог упасть сам. По их словам, Алексей опытный сноубордист и всегда катался предельно аккуратно. Кроме того, в месте, где он якобы ударился головой, упасть самому и получить такую травму достаточно сложно, так как трасса совсем гладкая. Тем более сноубордист катался в защитном шлеме.