Разыскивают свидетелей смертельного падения сноубордиста в горах Сочи

Вечером 21 февраля стало известно, что он скончался.
— Трагически оборвалась жизнь этого прекрасного и доброго человека, который и мухи не обидит, — написали его друзья в социальных сетях.
Однако товарищи погибшего не верят, что он мог упасть сам. По их словам, Алексей опытный сноубордист и всегда катался предельно аккуратно. Кроме того, в месте, где он якобы ударился головой, упасть самому и получить такую травму достаточно сложно, так как трасса совсем гладкая. Тем более сноубордист катался в защитном шлеме.
Сейчас друзья собирают деньги на транспортировку тела в родной город погибшего — Чебоксары. Они разыскивают свидетелей трагедии, чтобы выяснить точные причины падения.
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