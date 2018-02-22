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12:19 (мск), источник: Югополис

Жительница Геленджика прятала в своем автомобиле 0,5 кг наркотиков

Сотрудникам Отдела МВД России по городу Геленджику поступила информация о возможной причастности одной из местных жительниц к сбыту наркотиков. При проверке сведения подтвердились.

Полицейские совместно с сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю задержали 38-летнюю местную жительницу в момент, когда она осуществляла тайные закладки на одной из улиц города.

В ходе личного досмотра задержанной, осмотра ее автомобиля правоохранители обнаружили и изъяли различные вещества, расфасованные по полиэтиленовым пакетам.

Проведенная экспертиза подтвердила, что все изъятое является синтетическими наркотиками общей массой свыше полукилограмма.

Задержанную доставили в отдел полиции, где она призналась, что приобрела крупную партию запрещенных веществ в интернете.

Возбуждено несколько уголовных дел. Подозреваемая заключена под стражу. Ведется следствие, сообщила «Югополису» пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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