Жительница Геленджика прятала в своем автомобиле 0,5 кг наркотиков
Сотрудникам Отдела МВД России по городу Геленджику поступила информация о возможной причастности одной из местных жительниц к сбыту наркотиков. При проверке сведения подтвердились.
Сотрудникам Отдела МВД России по городу Геленджику поступила информация о возможной причастности одной из местных жительниц к сбыту наркотиков. При проверке сведения подтвердились.
Полицейские совместно с сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю задержали 38-летнюю местную жительницу в момент, когда она осуществляла тайные закладки на одной из улиц города.
В ходе личного досмотра задержанной, осмотра ее автомобиля правоохранители обнаружили и изъяли различные вещества, расфасованные по полиэтиленовым пакетам.
Проведенная экспертиза подтвердила, что все изъятое является синтетическими наркотиками общей массой свыше полукилограмма.
Задержанную доставили в отдел полиции, где она призналась, что приобрела крупную партию запрещенных веществ в интернете.
Возбуждено несколько уголовных дел. Подозреваемая заключена под стражу. Ведется следствие, сообщила «Югополису»
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