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12:39 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Названа предварительная причина возгорания в школе в Нижнем Новгороде

Занятия в учебном учреждении возобновятся с 26 февраля.

Источник: РИА "Новости"

Названа предварительная причина возгорания в школе № 156 Нижнего Новгорода. Вероятнее всего, случившееся — детская шалость, сообщили в администрации города.

Как сообщалось ранее, вечером 21 февраля в подвальном помещении гардероба загорелась одежда школьников. Из здания были экстренно эвакуированы все ученики (251 человек) и преподаватели. Обошлось без жертв и серьезных травм, отравление продуктами горения легкой степени тяжести получила гардеробщица.

«Главное, что в результате никто не был госпитализирован. Но сгорели одежда и вещи детей. По моему поручению всем родителям будут выделены средства из резервного фонда главы города. Многодетные и малоимущие семьи, для бюджета которых экстренная покупка верхней одежды может стать непосильной задачей, получат деньги уже завтра», — отметил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов.

Здание приведут в порядок за три дня выходных, уже в понедельник уроки возобновятся.

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