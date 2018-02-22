Названа предварительная причина возгорания в школе в Нижнем Новгороде

Источник: РИА "Новости"

Названа предварительная причина возгорания в школе № 156 Нижнего Новгорода. Вероятнее всего, случившееся — детская шалость, сообщили в администрации города.

Как сообщалось ранее, вечером 21 февраля в подвальном помещении гардероба загорелась одежда школьников. Из здания были экстренно эвакуированы все ученики (251 человек) и преподаватели. Обошлось без жертв и серьезных травм, отравление продуктами горения легкой степени тяжести получила гардеробщица.

«Главное, что в результате никто не был госпитализирован. Но сгорели одежда и вещи детей. По моему поручению всем родителям будут выделены средства из резервного фонда главы города. Многодетные и малоимущие семьи, для бюджета которых экстренная покупка верхней одежды может стать непосильной задачей, получат деньги уже завтра», — отметил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов.