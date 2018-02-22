Высокопоставленный чиновник из Озерска попал под «уголовку»

Следствие считает, что Куваев трудоустраивал в ведомство сотрудников, которые не появлялись на рабочем месте, и получал за них зарплату.

«Сам Куваев утверждает, что не знал об этой схеме с “мертвыми душами”. Все придумал и организовал, по его словам, главный бухгалтер учреждения», — рассказал собеседник «ФедералПресс».

«Дмитрий Николаевич — если брать качество работы — никогда не вызывал у нас вопросов, претензий к нему не возникало», — сказали в мэрии Озерска, подчеркнув при этом, что заинтересованы в объективном и всестороннем расследовании дела.