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12:35 (мск), источник: Volga News

На экс-главу самарской почты возбудили второе дело

В отношении бывшего руководителя самарского управления «Почты России» Артура Игрушкина возбудили второе уголовное дело, сообщает областная прокуратура. Его подозревают в продаже своей жене служебного автомобиля Toyota Camry по заниженной цене.

По данным прокуратуры, постановление о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) было подписано 20 февраля в межрайонном следственном отделе СУ СК РФ по Самарской области.

«По версии следствия, в феврале 2017 года директор УФПС по Самарской области — филиала ФГУП “Почта России” Игрушкин продал своей супруге служебный автомобиль Toyota Camry, 2009 года выпуска, по заниженной цене в размере 180 тыс. рублей, причинив организации ущерб в размере не менее 400 тысяч рублей», — уточнили в облпрокуратуре.

Возбуждение уголовного дела признано прокурором Самарского района Самары законным и обоснованным.

Напомним, в начале февраля стало известно, что сотрудники УФСБ по Самарской области возбудили в отношении Игрушкина другое дело по той же статье 285 УК РФ.

Согласно фабуле этого дела, Игрушкин неправомерно организовал строительство личного дома с привлечением подчиненных и транспорта предприятия, а для оплаты строительных работ использовал деньги «Почты России». По предварительным данным, ФГУП «Почта России», являющемуся стратегическим объектом, был нанесен материальный ущерб на сумму около 500 тыс. рублей.

Подчиненных, которые жаловались на него, Игрушкин, по версии следствия, пытался уволить. После проведения служебной проверки уволен был он сам.

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На экс-главу самарской почты возбудили второе дело
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