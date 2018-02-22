На экс-главу самарской почты возбудили второе дело

По данным прокуратуры, постановление о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) было подписано 20 февраля в межрайонном следственном отделе СУ СК РФ по Самарской области.

«По версии следствия, в феврале 2017 года директор УФПС по Самарской области — филиала ФГУП “Почта России” Игрушкин продал своей супруге служебный автомобиль Toyota Camry, 2009 года выпуска, по заниженной цене в размере 180 тыс. рублей, причинив организации ущерб в размере не менее 400 тысяч рублей», — уточнили в облпрокуратуре.

Возбуждение уголовного дела признано прокурором Самарского района Самары законным и обоснованным.

Напомним, в начале февраля стало известно, что сотрудники УФСБ по Самарской области возбудили в отношении Игрушкина другое дело по той же статье 285 УК РФ.

Согласно фабуле этого дела, Игрушкин неправомерно организовал строительство личного дома с привлечением подчиненных и транспорта предприятия, а для оплаты строительных работ использовал деньги «Почты России». По предварительным данным, ФГУП «Почта России», являющемуся стратегическим объектом, был нанесен материальный ущерб на сумму около 500 тыс. рублей.