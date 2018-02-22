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12:34 (мск), источник: АиФ Прикамье

Мужчину, который долго числился без вести пропавшим, убила сожительница

Она спрятала тело в огороде, а затем уехала в другой город.

Жительница Осинского района убила своего сожителя и спрятала тело. Мужчину три года искали, думая, что он может быть жив.

Как рассказали в следственном комитете по Пермскому краю, в ночь на 14 октября 2014 года 49-летняя местная жительница и её сожитель выпивали. Между ними возникла ссора, во время которой женщина взяла нож и начала наносить удары по телу мужчины. Потерпевший скончался на месте преступления. Поняв, что сожитель скончался, она вытащила его тело в огород. Утром она закидала его дровами, собрала вещи и уехала в другой город. С октября 2014 года мужчина считался без вести пропавшим.

Преступление раскрыли в мае 2017. Женщину признали виновной в убийстве и осудили на девять лет.

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