Челябинский областной суд начинает процесс по делу сутенера, похитителя, насильника и убийцы Анатолия Глушко

Среди них — похищение человека; убийство с целью скрыть другое преступление; сексуальное насилие, совершенное с особой жестокостью; вовлечение в занятия проституцией и собственно сутенерская деятельность.

Предварительное заседание по громкому делу, переданному в областной суд Челябинска с обвинительным заключением 14-го февраля, начнется в десять утра. Судьей назначена Виолетта Мосина.

Как сообщили в областном суде, Глушко обвиняется по части первой статьи 241 УК РФ; части третьей статьи 240 УК РФ; пункту «к» части второй статьи 105 УК РФ; пунктам «в, г, д» части второй статьи 127 УК РФ; пункту «б» части второй статьи 132 УК РФ; пункту «в» части второй статьи 241 УК РФ.

По версии следствия, в период с марта по май 2012 года Глушко вошел в состав организованной группы, возглавляемой Григорием Назаровым и Юлией Паладийчук, вместе с которыми создал в Челябинске притон и организовал сутенерский бизнес.

Чтобы заставить женщин и девушек заниматься проституцией, обвиняемый и его сообщники использовали различные средства и методы: от убеждения до шантажа, применения физического насилия и ограничения свободы.

В мае 2012-го о в результате конфликта с одной из проституток Глушко похитил ее, заковав в наручники, и насильно удерживал в одном из арендуемых домов в Челябинской области.

«На протяжении нескольких дней он жестоко издевался над потерпевшей, применяя физическое насилие и совершая в отношении нее насильственные действия сексуального характера», — рассказали в главном следственном управлении СК РФ.

Желая скрыть свои зверские преступления, в конце мая Анатолий Глушко убил жертву и спрятал ее тело в лесу.

В 2015 году деятельность группировки была пресечена правоохранительными органами, при этом обвиняемому удалось скрыться от следствия. На протяжении трех лет Глушко скрывался от правоохранительных органов и находился в федеральном и международном розыске (уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство). После проведения во взаимодействии с органом дознания комплекса совместных мероприятий в марте 2017-го Анатолия Глушко задержали в городе Сочи и заключили под стражу.

Напомним, обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве и похищении людей утвердил заместитель генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарев.