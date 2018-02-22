Под Воронежем парень смастерил пистолет «просто из интереса» и стал фигурантом уголовного дела

19-летнего жителя села Назаровка Ольховатского района будут судить за незаконное хранение оружия и за его незаконное изготовление. Дело в том, что незадолго до этого юноша загорелся идеей смастерить работающий пистолет своими руками.

Как рассказывают в пресс-службе регионального управления полиции, все началось с того, что молодой человек случайно нашел металлическую трубу, которая, по его мнению, идеально подошла бы под дуло. Тогда воображение парня заработало с удвоенной силой. Он перерыл весь интернет в поисках нужной информации и сделал своими руками пистолет. Для того, чтобы он мог стрелять, селянин использовал серу от обычных спичек. Испытал он свое изобретение вместе с друзьями.