Под Воронежем парень смастерил пистолет «просто из интереса» и стал фигурантом уголовного дела
Молодому человеку грозит до пяти лет тюрьмы.
Молодому человеку грозит до пяти лет тюрьмы.
19-летнего жителя села Назаровка Ольховатского района будут судить за незаконное хранение оружия и за его незаконное изготовление. Дело в том, что незадолго до этого юноша загорелся идеей смастерить работающий пистолет своими руками.
Как рассказывают в
Полицейские, изъявшие оружие, убедились, что оно действительно стреляет и действительно может быть опасно. Это значит, что опыт 19-летнего жителя Назаровки удался, но вместе с тем этот успех может довести парня до тюрьмы: ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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