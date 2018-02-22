На перекрёстке ул. Симонова и пр. Просвещения лопнула труба с кипятком

Дефект серьезный на магистральном трубопроводе диаметром один метр. Всё вокруг тут же заволокло паром. Опасное место огородили, никто не пострадал. Но в зону отключения попало больше 40 зданий, среди них 30 жилых домов, школа, детские сады, поликлиники и магазины. Аварийные бригады работали всю ночь. Пытались не оставить людей без тепла. Жители жаловались, что батареи в квартирах остывают. Предварительную причину аварии озвучили практически сразу. 30 жилых домов и больше десятка социальных учреждений все еще отапливаются по чрезвычайной схеме. По нормативу, на ремонт такой трубы у энергетиков из компании ГУП «ТЭК» есть 30 часов. Но работы осложняет сильный мороз.