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12:40 (мск), источник: Вести - Санкт-Петербург

На перекрёстке ул. Симонова и пр. Просвещения лопнула труба с кипятком

Испытание морозом минувшей ночью выдержали не все тепломагистрали. Серьезная коммунальная авария произошла на севере Петербурга — там лопнула труба на перекрёстке улицы Симонова и проспекта Просвещения.

Источник: Вести - Санкт-Петербург

Дефект серьезный на магистральном трубопроводе диаметром один метр. Всё вокруг тут же заволокло паром. Опасное место огородили, никто не пострадал. Но в зону отключения попало больше 40 зданий, среди них 30 жилых домов, школа, детские сады, поликлиники и магазины. Аварийные бригады работали всю ночь. Пытались не оставить людей без тепла. Жители жаловались, что батареи в квартирах остывают. Предварительную причину аварии озвучили практически сразу. 30 жилых домов и больше десятка социальных учреждений все еще отапливаются по чрезвычайной схеме. По нормативу, на ремонт такой трубы у энергетиков из компании ГУП «ТЭК» есть 30 часов. Но работы осложняет сильный мороз.

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