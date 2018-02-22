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13:15 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Спасатели Воронежа: 2 детей могли умереть из-за неправильной эксплуатации газовых приборов

По предварительным данным, отец сам ремонтировал оборудование.

Воронежские спасатели озвучили возможную причину гибели двух мальчиков 8 и 12 лет от отравления угарным газом в ночь на четверг, 22 февраля. Как сообщила пресс-служба управления по делам ГО и ЧС по Воронежу, трагедия могла произойти из-за нарушения правил эксплуатации газовых приборов.

Как уточнили корреспонденту РИА «Воронеж» в «системе-112», незадолго до этого отец мальчиков пытался самостоятельно отремонтировать газовое оборудование в доме по улице Ленина.

Вызов поступил в оперативные службы в 1:20. Отец мальчиков позвонил по номеру «112» и рассказал, что дети не подают признаков жизни. Сначала мужчина предположил, что дети отравились пельменями, которые они ели в течение дня. Позже выяснилось, что мальчики надышались угарного газа. В результате дети погибли, их родителям помощь медиков не потребовалась.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц). Силовики уже опросили соседей и родственников погибших детей. Следователи осмотрели место происшествия, демонтировали и изъяли газовую колонку и гофрированную трубу из квартиры, чтобы установить точную причину гибели детей.

Спасатели напоминают основные признаки отравления угарным газом: слезливость, головокружение, головная боль, тошнота, сухой кашель, слабость, снижение координации движений, заторможенность. Если появились такие ощущения, надо немедленно покинуть помещение, выйти на свежий воздух и обратиться в экстренные службы. До приезда врачей уложите пострадавшего, расстегните на нем тесную одежду и воротник, снимите пояс. Обеспечьте больному доступ свежего воздуха, дайте ему понюхать нашатырный спирт. Если больной в сознании, можно напоить его горячим чаем или кофе. Если пострадавший без сознания, положите его набок, чтобы не запал язык, и ждите приезда врачей.

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