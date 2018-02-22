Спасатели Воронежа: 2 детей могли умереть из-за неправильной эксплуатации газовых приборов

Воронежские спасатели озвучили возможную причину гибели двух мальчиков 8 и 12 лет от отравления угарным газом в ночь на четверг, 22 февраля. Как сообщила пресс-служба управления по делам ГО и ЧС по Воронежу, трагедия могла произойти из-за нарушения правил эксплуатации газовых приборов.

Как уточнили корреспонденту РИА «Воронеж» в «системе-112», незадолго до этого отец мальчиков пытался самостоятельно отремонтировать газовое оборудование в доме по улице Ленина.

Вызов поступил в оперативные службы в 1:20. Отец мальчиков позвонил по номеру «112» и рассказал, что дети не подают признаков жизни. Сначала мужчина предположил, что дети отравились пельменями, которые они ели в течение дня. Позже выяснилось, что мальчики надышались угарного газа. В результате дети погибли, их родителям помощь медиков не потребовалась.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц). Силовики уже опросили соседей и родственников погибших детей. Следователи осмотрели место происшествия, демонтировали и изъяли газовую колонку и гофрированную трубу из квартиры, чтобы установить точную причину гибели детей.