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22 февраля, источник: Sputnik.md

Троих граждан Молдовы задержали на Украине за расстрел автомобиля

Трое граждан Молдовы пытались убить предпринимателя в Одесской области, их задержали.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 22 фев — Sputnik. Трех граждан Молдовы, подозреваемых в покушении на убийство и задержанных в Одесской области Украины, по решению суда взяли под стражу, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.

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Речь идет о преступлении, совершенном 15 февраля. На автодороге Орловка — Болград, на участке между селами Котловина и Нагорное злоумышленники обстреляли машину местного фермера. По данным следствия, «криминальные туристы» прибыли в Ренийский район Одесской области с целью убийства предпринимателя. За своей потенциальной жертвой они следили.

Но желаемого злоумышленники не добились — при обстреле повреждения получил автомобиль «BMW X 5», а водитель и его пассажир не пострадали.

Подозреваемых задержали: одного — на блокпосте в курортном поселке Затока, еще двух — в пункте пропуска «Кучурган» при попытке выехать из Украины. Сейчас отрабатываются несколько версий, одна из которых связана с предпринимательской деятельностью пострадавшего.

Расследование ведут сотрудники Ренийского районного отдела полиции.

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