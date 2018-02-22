Следователи ищут источник загрязнения Ангары нефтепродуктами

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что в Иркутске жители одного из микрорайонов обнаружили на льду реки Ангара нефтяное пятно площадью 250 квадратных метров. Неподалеку от места загрязнения находится база предприятия «Иркутскнефтепродукт».

«Проводится доследственная проверка по факту обнаружения нефтепродуктов в водах реки Ангара в районе дома 119 по улице Полярная. Следователи устанавливают источник загрязнения воды, проводят осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз», говорится в сообщении.