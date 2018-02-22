В Самаре предстанут перед судом супруги, создавшие финансовую пирамиду

Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух граждан, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере, совершенное организованной группой, сообщает надзорное ведомство.

По версии следствия, в августе 2012 года супруги вместе с неустановленными следствием лицами разработали преступную схему хищения денег граждан. Получив мошенническим путем в своё распоряжение факсимиле подписи директора, учредительные документы и печать ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», они от имени этой фирмы организовали прием денег от населения по договорам займа. Фактически же компания функционировала по принципу финансовой пирамиды, выплачивая первым вкладчикам высокие проценты за счет поступления средств от новых участников.

Впоследствии супруги зарегистрировали на подставное лицо общество со схожим названием «Бизнес Консалт Инвест» и продолжили мошенническую деятельность. Организаторы предприятия арендовали помещения под офисы, создавая видимость официального представительства фирмы, набрали персонал, распространяли рекламу в СМИ, сообщая недостоверные сведения о продолжительной работе компании, положительной репутации и обширной географии деятельности.

В период с мая августа 2012 года по январь 2015 года в финансовую пирамиду вложили средства свыше 100 человек. Часть полученных денег участники тратили на выплаты ежемесячных процентов вкладчикам, а остальные деньги забирали себе. За время работы пирамиды ее создатели похитили свыше 25 миллионов рублей.