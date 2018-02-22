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22 февраля, источник: Publika.md

Фургон румынского спецназа насмерть задавил мужчину на глазах его брата

Выпавший в центральной Румынии снег и гололед стали причиной двух аварий, произошедших на одном и том же месте с разницей в 14 минут.

Источник: Publika.md

В первом случае автомобиль полицейского спецназа (SIAS) сбил шедшего по дороге 57-летнего мужчину, а во втором сам получил удар со стороны вылетевшего с проезжей части такси. Оба ДТП попали в объектив камеры наблюдения, передает Вести.

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Обе аварии произошли утром 20 февраля на дороге, соединяющей коммуны Кепари и Арджеш в Валахии, уточняет Pitesti. По признанию водителя фургона, в салоне которого находились еще трое сотрудников элитного формирования, он не совладал с управлением при входе в поворот и не смог удержать машину на дороге.

Пешком направлявшийся на работу местный житель заметил приближающееся сзади транспортное средство, но вот отбежать в сторону не успел — фургон протащил его несколько метров и придавил застрявшими в канаве колесами.

Все произошло на глазах брата мужчины, ехавшего на велосипеде по противоположной стороне улицы. Вместе с бойцами SIAS он достал пострадавшего из-под машины и вызвал на место скорую помощь, а пока мужчины дожидались врачей, произошла вторая авария — в фургон врезалось такси.

Оказавшегося под колесами пешехода доставили в больницу, но спасти его не удалось — спустя несколько часов он скончался на операционном столе. На водителя фургона завели уголовное дело, а дорожного управляющего (представителя компании County Road в муниципалитете Арджеш) оштрафовали на 14,5 тысячи лей (более 200 тысяч рублей) за то, что он не отправил регулировщика на сложный участок дороги, хотя заранее получил предупреждение от синоптиков о гололеде.

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