Фургон румынского спецназа насмерть задавил мужчину на глазах его брата

Источник: Publika.md

В первом случае автомобиль полицейского спецназа (SIAS) сбил шедшего по дороге 57-летнего мужчину, а во втором сам получил удар со стороны вылетевшего с проезжей части такси. Оба ДТП попали в объектив камеры наблюдения, передает Вести.

Обе аварии произошли утром 20 февраля на дороге, соединяющей коммуны Кепари и Арджеш в Валахии, уточняет Pitesti. По признанию водителя фургона, в салоне которого находились еще трое сотрудников элитного формирования, он не совладал с управлением при входе в поворот и не смог удержать машину на дороге.

Пешком направлявшийся на работу местный житель заметил приближающееся сзади транспортное средство, но вот отбежать в сторону не успел — фургон протащил его несколько метров и придавил застрявшими в канаве колесами.

Все произошло на глазах брата мужчины, ехавшего на велосипеде по противоположной стороне улицы. Вместе с бойцами SIAS он достал пострадавшего из-под машины и вызвал на место скорую помощь, а пока мужчины дожидались врачей, произошла вторая авария — в фургон врезалось такси.