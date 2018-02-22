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22 февраля, источник: Вести Иркутск

Дом-памятник 19 века постройки в четверг вечером загорелся в центре Иркутска

В центре Иркутска едва не сгорел жилой двухэтажный дом.

Источник: Вести Иркутск

По тревоге на улицу Декабрьских Событий прибыли три пожарных расчета и автолестница. В старинной усадьбе — семь квартир, всех жильцов эвакуировали. Известно, что этот особняк построили по проекту знаменитого архитектора Владимира Рассушина в конце XIX века. Здание — памятник историко-культурного наследия и находится на госохране.

Пять лет назад двухэтажка уже горела, но её удалось сохранить, отреставрировать, что само по себе для Иркутска большая редкость. По словам жильцов, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём.

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