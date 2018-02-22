Дом-памятник 19 века постройки в четверг вечером загорелся в центре Иркутска
В центре Иркутска едва не сгорел жилой двухэтажный дом.
В центре Иркутска едва не сгорел жилой двухэтажный дом.
По тревоге на улицу Декабрьских Событий прибыли три пожарных расчета и автолестница. В старинной усадьбе — семь квартир, всех жильцов эвакуировали. Известно, что этот особняк построили по проекту знаменитого архитектора Владимира Рассушина в конце XIX века. Здание — памятник
Пять лет назад двухэтажка уже горела, но её удалось сохранить, отреставрировать, что само по себе для Иркутска большая редкость. По словам жильцов, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём.
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