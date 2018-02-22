Дом-памятник 19 века постройки в четверг вечером загорелся в центре Иркутска

По тревоге на улицу Декабрьских Событий прибыли три пожарных расчета и автолестница. В старинной усадьбе — семь квартир, всех жильцов эвакуировали. Известно, что этот особняк построили по проекту знаменитого архитектора Владимира Рассушина в конце XIX века. Здание — памятник историко-культурного наследия и находится на госохране.