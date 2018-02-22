Факт мошенничества с кредитом выявлен в Ростове-на-Дону

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в полицию обратилась жительница города, которая заявила о преступлении, совершенном в отношении нее сестрой.

Сообщается, 35-летняя подозреваемая похитила паспорт потерпевшей и взяла на ее имя кредит.

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий женщина была задержана.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).