Факт мошенничества с кредитом выявлен в Ростове-на-Дону
Факт мошенничества с кредитом выявили правоохранители в
Факт мошенничества с кредитом выявили правоохранители в
Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в полицию обратилась жительница города, которая заявила о преступлении, совершенном в отношении нее сестрой.
Сообщается, 35-летняя подозреваемая похитила паспорт потерпевшей и взяла на ее имя кредит.
В ходе комплекса
В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Ростовчанке грозит до пяти лет лишения свободы.
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