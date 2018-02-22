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22 февраля, источник: АиФ Ростов-на-Дону

Факт мошенничества с кредитом выявлен в Ростове-на-Дону

Факт мошенничества с кредитом выявили правоохранители в Ростове-на-Дону.

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в полицию обратилась жительница города, которая заявила о преступлении, совершенном в отношении нее сестрой.

Сообщается, 35-летняя подозреваемая похитила паспорт потерпевшей и взяла на ее имя кредит.

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий женщина была задержана.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ростовчанке грозит до пяти лет лишения свободы.

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