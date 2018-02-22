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22 февраля, источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Полиция объяснила, почему беременную женщину отправили в СИЗО в Ростове

В полиции пояснили, почему в Ростове-на-Дону в СИЗО оказалась беременная женщина.

Источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Как писали Юга.ру, бывший бухгалтер ООО «Альянс-агро» Анастасия Хамбурова подозревается в незаконной банковской деятельности. Общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей Александр Хуруджи призвал освободить женщину из-под стражи, отметив экономический характер статьи и то, что подозреваемая беременна и воспитывает маленького ребенка.

Портал Юга.ру попросил областное управление полиции прокомментировать законность содержания беременной в СИЗО.

«Подозреваемая не сообщила о своей беременности, не предоставила необходимые медицинские справки, поэтому и была помещена в СИЗО», — рассказали Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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