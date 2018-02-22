Полиция объяснила, почему беременную женщину отправили в СИЗО в Ростове

Как писали Юга.ру, бывший бухгалтер ООО «Альянс-агро» Анастасия Хамбурова подозревается в незаконной банковской деятельности. Общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей Александр Хуруджи призвал освободить женщину из-под стражи, отметив экономический характер статьи и то, что подозреваемая беременна и воспитывает маленького ребенка.

«Подозреваемая не сообщила о своей беременности, не предоставила необходимые медицинские справки, поэтому и была помещена в СИЗО», — рассказали Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.