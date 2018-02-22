Полиция объяснила, почему беременную женщину отправили в СИЗО в Ростове
В полиции пояснили, почему в
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В полиции пояснили, почему в
Как писали Юга.ру, бывший бухгалтер ООО «Альянс-агро» Анастасия Хамбурова подозревается в незаконной банковской деятельности. Общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей Александр Хуруджи призвал освободить женщину
Портал Юга.ру попросил областное управление полиции прокомментировать законность содержания беременной в СИЗО.
«Подозреваемая не сообщила о своей беременности, не предоставила необходимые медицинские справки, поэтому и была помещена в СИЗО», — рассказали Юга.ру в
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