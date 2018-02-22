Ректора одного из ведущих вузов Кубани заподозрили в хищении

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о ректоре одного из ведущих вузов Краснодарского края — Кубанского государственного технологического университета (КубГТУ). Согласно информации на сайте вуза, ректор — доктор технических наук, профессор Татьяна Бархатова.

По данным полиции, уголовное дело в отношении сотрудницы регионального вуза возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

«Следствием установлено, что 54-летняя жительница Краснодара, занимая один из руководящих постов в вузе, получив дополнительное финансирование в виде субсидии по реализации образовательной программы, используя свое служебное положение, заключила договор с одной из организаций. В дальнейшем, выполнив часть условий проведения мероприятий, предусмотренных программой, подозреваемая совместно с иными лицами похитила денежные средства, выделенные в качестве субсидии, в размере свыше 2 миллионов рублей», — говорится в сообщении.