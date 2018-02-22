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22 февраля, источник: РИА Новости

Ректора одного из ведущих вузов Кубани заподозрили в хищении

КРАСНОДАР, 20 фев — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Краснодаре в отношении сотрудницы вуза по подозрению в хищении более 2 миллионов рублей, выделенных в качестве субсидий по реализации образовательной программы, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о ректоре одного из ведущих вузов Краснодарского края — Кубанского государственного технологического университета (КубГТУ). Согласно информации на сайте вуза, ректор — доктор технических наук, профессор Татьяна Бархатова.

По данным полиции, уголовное дело в отношении сотрудницы регионального вуза возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

«Следствием установлено, что 54-летняя жительница Краснодара, занимая один из руководящих постов в вузе, получив дополнительное финансирование в виде субсидии по реализации образовательной программы, используя свое служебное положение, заключила договор с одной из организаций. В дальнейшем, выполнив часть условий проведения мероприятий, предусмотренных программой, подозреваемая совместно с иными лицами похитила денежные средства, выделенные в качестве субсидии, в размере свыше 2 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что женщина была задержана при оперативном сопровождении УФСБ России по Краснодарскому краю. В настоящее время ей предъявлено обвинение. Следствие перед судом возбудило ходатайство об аресте и временном отстранении ее от занимаемой должности. Устанавливаются все лица, причастные к совершению преступления.

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 Ректора одного из ведущих вузов Кубани заподозрили в хищении
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