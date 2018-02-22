В Дзержинске снова прогремел взрыв

Источник: Агентство «Москва»

Еще один взрыв прогремел под Дзержинском Нижегородской области 22 февраля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Согласно информации, на место происшествия выехала инженерно-техническая группа ОМОН.

— После разбора завалов саперы ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области обследуют территорию на наличие опасных предметов, — подчеркнули в ведомстве.

Обстоятельства произошедшего и количество пострадавших сейчас уточняются.

Напомним, 21 февраля аналогичный инцидент произошел в Восточной промзоне на Игумновском шоссе в Дзержинске. Там в одном из пунктов по приемке металла произошел сильный хлопок, погибли два человека.