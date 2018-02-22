В Дзержинске снова прогремел взрыв
На месте работают саперы.
На месте работают саперы.
Еще один взрыв прогремел под Дзержинском Нижегородской области 22 февраля. Об этом сообщает
Согласно информации, на место происшествия выехала
— После разбора завалов саперы ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области обследуют территорию на наличие опасных предметов, — подчеркнули в ведомстве.
Обстоятельства произошедшего и количество пострадавших сейчас уточняются.
Напомним, 21 февраля аналогичный инцидент произошел в Восточной промзоне на Игумновском шоссе в Дзержинске. Там в одном из пунктов по приемке металла произошел сильный хлопок, погибли два человека.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, во время производства сварочных работ на открытом участке местности произошел хлопок, в результате которого погибли двое мужчин в возрасте 35 и 37 лет.
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