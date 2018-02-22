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22 февраля, источник: Комсомольская правда

В Дзержинске снова прогремел взрыв

На месте работают саперы.

Источник: Агентство «Москва»

Еще один взрыв прогремел под Дзержинском Нижегородской области 22 февраля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Согласно информации, на место происшествия выехала инженерно-техническая группа ОМОН.

— После разбора завалов саперы ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области обследуют территорию на наличие опасных предметов, — подчеркнули в ведомстве.

Обстоятельства произошедшего и количество пострадавших сейчас уточняются.

Напомним, 21 февраля аналогичный инцидент произошел в Восточной промзоне на Игумновском шоссе в Дзержинске. Там в одном из пунктов по приемке металла произошел сильный хлопок, погибли два человека.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, во время производства сварочных работ на открытом участке местности произошел хлопок, в результате которого погибли двое мужчин в возрасте 35 и 37 лет.

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