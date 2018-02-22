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22 февраля, источник: НИА-Нижний Новгород

Мужчина задержан по подозрению в «минировании» торговых центров в Нижнем Новгороде

Мужчина задержан по подозрению в «минировании» торговых центров в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Нижегородской области 22 февраля 2018 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, вечером 19 февраля в полицию позвонил мужчина и сообщил, что в помещениях торговых центров, расположенных на Московском шоссе и улице Гордеевской, находятся устройства, представляющие опасность для окружающих. После осмотра помещений информация не подтвердилась.

По данному факту было возбуждено дело ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). В ходе оперативно-следственных действий полицейские и сотрудники УФСБ по Нижегородской области задержали подозреваемого, которым оказался 28-летний ранее судимый житель региона. В настоящее время он арестован, проводится расследование.

Согласно действующему российскому законодательству за сообщение заведомо ложных сведений об актах терроризма предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

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