За пинок по двери чужого авто пенсионер заплатит 30 тысяч рублей
Прокуратурой Ленинского района г. Н. Новгорода в суд направлено уголовное дело в отношении мужчины, повредившего чужой автомобиль.
Прокуратурой Ленинского района г. Н. Новгорода в суд направлено уголовное дело в отношении мужчины, повредившего чужой автомобиль.
50-летний пенсионер, подойдя к своему автомобилю, который он припарковал на ул. Космонавта Комарова, увидел, что выезд ему перекрыл другой припаркованный автомобиль. Сначала он попинал колеса, чтобы сработала сигнализация, а потом, разозлившись, нанес несколько ударов ногой по двери перекрывшего выезд автомобиля. От пенсионера чуть не досталось другому автомобилисту, который тоже оказался в зоне выезда. После чего, гражданин покинул место совершения преступления.
В ходе расследования уголовного дела, лицо, совершившее указанное преступление установлено, им оказался житель г. Нижнего Новгорода. Интересно, что данное происшествие произошло еще в феврале 2016 года, и
По результатам проведенной судебной экспертизы, стоимость восстановительного ремонта с учетом износа составит 29293 рубля 52 копейки. Действия мужчины квалифицированы по ч.1 ст. 167 УК РФ — умышленное повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба. Максимальным наказанием, предусмотренным санкцией указанной статьи уголовного кодекса, является лишения свободы на срок до двух лет.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.