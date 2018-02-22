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22 февраля, источник: Вести - Нижний Новгород

За пинок по двери чужого авто пенсионер заплатит 30 тысяч рублей

Прокуратурой Ленинского района г. Н. Новгорода в суд направлено уголовное дело в отношении мужчины, повредившего чужой автомобиль.

50-летний пенсионер, подойдя к своему автомобилю, который он припарковал на ул. Космонавта Комарова, увидел, что выезд ему перекрыл другой припаркованный автомобиль. Сначала он попинал колеса, чтобы сработала сигнализация, а потом, разозлившись, нанес несколько ударов ногой по двери перекрывшего выезд автомобиля. От пенсионера чуть не досталось другому автомобилисту, который тоже оказался в зоне выезда. После чего, гражданин покинул место совершения преступления.

В ходе расследования уголовного дела, лицо, совершившее указанное преступление установлено, им оказался житель г. Нижнего Новгорода. Интересно, что данное происшествие произошло еще в феврале 2016 года, и все-таки злоумышленника удалось найти.

По результатам проведенной судебной экспертизы, стоимость восстановительного ремонта с учетом износа составит 29293 рубля 52 копейки. Действия мужчины квалифицированы по ч.1 ст. 167 УК РФ — умышленное повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба. Максимальным наказанием, предусмотренным санкцией указанной статьи уголовного кодекса, является лишения свободы на срок до двух лет.

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