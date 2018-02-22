В Братске разыскивают троих подростков

Не уточнятся, при каких именно обстоятельствах, исчезли мальчики. Однако у оперативников есть все основания полагать, что подростки находятся в одной компании. Информация о том, что они пропали, появилась 22 февраля.

Приметы пропавших

Богович Егор Николаевич, 20.09.2004 года рождения. На вид 12 лет, рост 150 сантиметров, волосы темно-русые, глаза серо-зеленые, худощавого телосложения. Особые приметы: две родинки на правой щеке.

Плеханов Иван Валентинович, 31.03.2005 года рождения. На вид 12 лет, рост 160 сантиметров, среднего телосложения, глаза голубые, волосы русые, стрижка короткая. Был одет в пуховик темно-синего цвета, с капюшоном, брюки черные классические, шапка темно-синего цвета, рюкзак с надписью: «Найк» белого цвета.