В Братске разыскивают троих подростков
Трое подростков пропали в Братске. Полиция города просит всех, кто
Трое подростков пропали в Братске. Полиция города просит всех, кто
Не уточнятся, при каких именно обстоятельствах, исчезли мальчики. Однако у оперативников есть все основания полагать, что подростки находятся в одной компании. Информация о том, что они пропали, появилась 22 февраля.
Приметы пропавших
Богович Егор Николаевич,
Плеханов Иван Валентинович,
Столбанов Михаил Александрович,
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