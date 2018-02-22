В Москве арестованы два бывших и один действующий сотрудник СК
В Москве был арестован заместитель руководителя второго управления по расследованию особо важных дел главка Следственного комитета России по Московской области Алексей Тимошин, бывший заместитель руководителя Ногинского межрайонного следственного отдела ГСУ СК России по Подмосковью Дмитрий Лисанин и бывший следователь того же отдела Николай Царев, сообщается на сайте СК.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.