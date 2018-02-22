В Москве арестованы два бывших и один действующий сотрудник СК

«По версии следствия, в 2017 году Царев и Тимошин при посредничестве Лисанина (к тому моменту не работавшего в органах СК России) получили взятку за незаконную передачу представителям коммерческой организации партии автомобильных шин, принадлежащих потерпевшим и являющихся вещественными доказательствами по уголовному делу, находившемуся в производстве ГСУ СК России по Московской области», — говорится в тексте официального сообщения.