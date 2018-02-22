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22 февраля, источник: Газета.Ру

В Москве арестованы два бывших и один действующий сотрудник СК

В Москве был арестован заместитель руководителя второго управления по расследованию особо важных дел главка Следственного комитета России по Московской области Алексей Тимошин, бывший заместитель руководителя Ногинского межрайонного следственного отдела ГСУ СК России по Подмосковью Дмитрий Лисанин и бывший следователь того же отдела Николай Царев, сообщается на сайте СК.

Источник: РИА "Новости"

«По версии следствия, в 2017 году Царев и Тимошин при посредничестве Лисанина (к тому моменту не работавшего в органах СК России) получили взятку за незаконную передачу представителям коммерческой организации партии автомобильных шин, принадлежащих потерпевшим и являющихся вещественными доказательствами по уголовному делу, находившемуся в производстве ГСУ СК России по Московской области», — говорится в тексте официального сообщения.

Отмечается, что в зависимости от роли задержанные обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290, п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК России (получение взятки в крупном размере и посредничество во взяточничестве).

Ранее генпрокурор России Юрий Чайка рассказал о деградации российских следователей.

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